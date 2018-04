Cuca tem 3 opções para vaga de Dalton no Fluminense O técnico Cuca ainda não definiu o substituto do zagueiro Dalton, contundido, para a partida entre Fluminense e Bangu, quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador pode até alterar o esquema tático para repor a ausência do defensor, que se recupera de inflamação no púbis.