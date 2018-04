Cuca tem dúvida para escalar o ataque do Fluminense

Adeílson, Alan, Fábio Neves e Roni são as opções do Fluminense para o setor ofensivo. "Vou realizar alguns trabalhos amanhã e só aí vou definir o time. A dúvida fica mesmo no ataque. Não posso contar com o Kieza e Adeílson, Roni, Fábio Neves e Alan disputam as duas posições", afirmou Cuca.

O treinador disse acreditar em uma sequência de resultados positivos para evitar o rebaixamento do Fluminense. "Nossa sequência de jogos serão decisivas a partir de agora dentro do Brasileiro. No momento, nossa situação é horrível. Temos que ser realistas. Mas vamos confiantes de tirar o time desta situação", comentou.