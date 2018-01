Cuca tem dúvidas para o Botafogo na Copa do Brasil Um dos principais jogadores do Botafogo na disputa do Campeonato Carioca, o lateral-esquerdo Luciano Almeida está fora da partida de quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil, por causa de uma torção no joelho direito. Além dele, outra dúvida do técnico Cuca para armar a equipe é quem vai ocupar a vaga de titular no gol do time alvinegro. ?A contusão não é séria. Mas preocupa a curto prazo. Para que a gente possa tê-lo em campo quarta o tempo é muito curto?, disse o médico do Botafogo, Márcio Cunha, que acrescentou: ?Precisaremos de alguns dias para reabilitá-lo, mas da final do Campeonato Carioca ainda é cedo para fazermos uma previsão. Estamos otimistas.? Com a expulsão do goleiro Júlio César, no empate por 2 a 2, contra o Flamengo, na primeira partida decisiva do Campeonato Carioca, Cuca passou a cogitar a escalação de um substituto para dar ritmo de jogo e preparar melhor aquele que será titular no confronto final do Estadual. Max saiu na frente da disputa, mas o treinador fez mistério e não confirmou se deixará Júlio César fora da equipe contra os mineiros. ?Eu e o Acácio [preparador de goleiros] vamos decidir o que fazer. A única certeza que tenho é que serei contestado independente da decisão tomada?, disse Cuca.