Cuca tenta motivar elenco do Botafogo

Amargo prêmio de consolação restou ao Botafogo. Depois de liderar o Campeonato Brasileiro por 12 rodadas, hoje o clube é o oitavo colocado, sem chances de alcançar a Libertadores, mas garantido entre os que irão à Copa Sul-Americana. Para tentar manter a motivação dos jogadores para confronto com o Paraná, no Maracanã, o técnico Cuca discursa sobre a importância de conquistar a melhor posição do clube nos últimos 12 anos. "Ainda temos metas no campeonato. Estamos em oitavo e seria nossa melhor colocação desde o título de 1995. Ninguém aqui jogou a toalha e vou colocar para jogar o melhor que eu tiver a disposição", disse o treinador, apesar da escalação depender da diretoria, uma vez que Zé Roberto já assinou com o Schalke 04, da Alemanha, e o meia Joílson deve trocar a Estrela Solitária pelas cinco estampadas no escudo do São Paulo. O volante Túlio, no entanto, não parece lá muito animado pelas palavras de Cuca. "O Botafogo não pode se conformar com posições intermediárias. Pelo time que temos, a atual colocação é decepcionante. Mas nossa mentalidade está mudando". Nos bastidores, a comissão técnica já busca reforços para o ano que vem. Outro volante de nome Túlio, este destaque do Coritiba, que disputa a Série B, deve ser anunciado oficialmente ao fim do Brasileiro.