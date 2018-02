Cuca terá de achar reforços em casa O São Paulo não vai correr atrás de grandes nomes para reforçar seu elenco. E o técnico Cuca já foi avisado disso. Até dezembro, ele terá de seguir se virando com o que tem em mãos atualmente: 23 jogadores de linha e quatro goleiros. Um ou outro reforço pode até aparecer, mas apenas num caso de urgência (como foi a contratação do limitado volante Ramalho junto ao Atlético-PR, no mês passado). Por isso, Cuca vai tentando garimpar alguma grande jóia em seu elenco. A bola da vez é Aílton, de 19 anos. O meia, que se destacou pelo Paulista no início do ano, foi reintegrado ao time profissional do São Paulo em abril. E tem sido observado de perto por Cuca, que tem muita esperança no jogador. Tanto que fazia parte do grupo originalmente designado para fazer uma excursão aos Estados Unidos, mas o técnico não o deixou ir. "Fiz questão de deixar o Aílton aqui no CCT, treinando comigo", diz Cuca. Segundo o técnico, Aílton tem qualidade, mas não é a "salvação da lavoura". Pelo menos ainda não. "Temos que ter paciência com ele. Tem jogadores que já nascem prontos e tem jogadores que só crescem depois de um tempo. O Aílton tem todo o direito de entrar em um ou dois jogos e não ir tão bem como foi no Paulista. Aqui a responsabilidade é maior. Ele está em formação e seu crescimento será gradativo. Não posso queimá-lo de imediato." Aílton se diz contente com a confiança depositada pelo técnico em seu futebol. De origem humilde, o meia foi descoberto por acaso pelo auxiliar-técnico Milton Cruz, em 2002. Cruz havia ido ao Recife observar um lateral do Santa Cruz. Mas acabou se impressionando com a habilidade do jovem meia que, na época, atuava no Náutico. Aílton foi contratado de imediato pelo São Paulo, mas logo em seus primeiros meses no clube, sofreu uma grave lesão no joelho direito. Foi operado e ficou seis meses afastado. Voltou a jogar no fim do ano passado, mas sem o destaque que só foi conseguir este ano, jogando pelo Paulista de Jundiaí, no Paulistão. "Fui bem no Paulista, mas aqui no São Paulo eu sou mais um. Vim para somar. Sei que a oportunidade, um dia, vai aparecer", confia Aílton, que entrou no segundo tempo dos últimos três jogos do Tricolor. "Agradeço ao Cuca por já me dar essa chance de ficar, de não ter sido obrigado a ir para outro clube. Isso, para mim, já é uma coisa muito boa", completa o meia, que teve propostas do Inter e do Paraná. Os ingressos para o jogo contra o Once Caldas, da Colômbia (dia 9, no Morumbi, pela semifinal da Libertadores), começaram a ser vendidos ontem. A procura foi intensa, principalmente no Morumbi. A assessoria de imprensa do clube não soube informar quantos ingressos já foram vendidos, mas garantiu que ainda há bilhetes disponíveis para todos os setores do estádio. Os preços variam de R$ 20 (arquibancada) a R$ 70 (setor Premium).