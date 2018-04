Cuca testa Fluminense no esquema tático 3-6-1

No coletivo, o volante Diogo atuou como zagueiro. Além disso, Urrutia e Fábio Santos, que disputavam uma vaga no meio-de-campo, treinaram juntos entre os titulares com a decisão de Cuca em escalar apenas Adeílson no ataque.

Durante a atividade, o time chegou a treinar no 4-4-2, com a entrada de Kieza no lugar de Diogo. No meio-de-campo, Fábio Neves substituiu o argentino González.

As mudanças realizadas por Cuca surtiram efeito. Os titulares venceram a atividade por 7 a 2, com três gols de Adeílson e um de Fábio Santos, Ruy, Luiz Alberto e Kieza. Alan e Radamés fizeram os gols dos reservas. O time titular treinou com: Rafael; Gum, Luiz Alberto e Diogo (Kieza); Ruy, Fábio Santos, Urrutia, Conca, Equi González (Fábio Neves) e Paulo César; Adeílson.