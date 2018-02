Cuca vai mudar esquema do Botafogo contra a Cabofriense O técnico Cuca disse nesta sexta-feira que vai alterar o esquema tático do Botafogo para a partida contra a Cabofriense, quarta-feira, em Cabo Frio. Ele não gostou da atuação da equipe no empate com o Madureira por 2 a 2, quarta-feira, no Maracanã. O treinador avisou que vai pôr em prática no treino deste sábado a nova formação, mas não deu mais detalhes. ?Primeiro, vou conversar com os jogadores, e depois vocês (jornalistas) e os torcedores vão saber quais são as modificações. A gente tem de ganhar mais a primeira e a segunda bola?, disse Cuca, certo de que conta com boas opções no elenco. Principal jogador do Botafogo, o meia Zé Roberto sentiu uma fisgada na coxa direita durante trabalho físico realizado nesta sexta de manhã na Praia do Leme, na zona sul da cidade. No entanto, ele não preocupa os médicos do clube para o confronto contra a Cabofriense.