Cuca vê Atlético-MG 'a um passo' de se garantir na elite O clima no Atlético-MG é de alívio. A vitória da última quinta-feira à noite diante do Coritiba, por 2 a 1, em Sete Lagoas, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez a equipe respirar e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Com 42 pontos, o time está na 14.ª colocação, cinco pontos à frente do Atlético-PR, o 17.º, que hoje cairia para a Série B.