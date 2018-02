Cuca vê evolução na equipe do Flamengo O técnico Cuca, do Flamengo, elogiou a vontade e a vibração da equipe no empate contra o Botafogo, por 2 a 2, domingo, no Maracanã. Em sua avaliação, o treinador disse ter cumprido a primeira parte do trabalho com êxito. Agora, de acordo com Cuca, o próximo passo é resgatar a auto-confiança do elenco, jovem e traumatizado pelos maus resultados no início da temporada. "Eles precisam acreditar na competência deles e na possibilidade de lutar pelo título do Campeonato Carioca", declarou Cuca. "A partir de agora, vão ter mais desenvoltura em campo, além de fazer as coisas com mais tranqüilidade". Em relação ao atacante Dimba, no banco de reservas até os 15 minutos do 2º tempo do clássico, o técnico do Flamengo evitou alimentar polêmicas. Preferiu apostar na velocidade de Marcos Denner para surpreender o Botafogo, mas confia na eficiência de Dimba. O treinador somente não definiu se no próximo confronto do Rubro-Negro, contra o Friburguense, sábado, no Maracanã, o artilheiro retornará ao time titular.