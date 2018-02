Cuca vira ?paizão? no São Paulo Esse não é o momento de bronca, crítica, ou repreensão no São Paulo. Mesmo sem ter gostado do rendimento do time no amistoso de sábado (empate contra o Atlético de Sorocaba por 1 a 1, no Morumbi), Cuca apostou tudo na motivação do grupo durante a reapresentação, ontem pela manhã. A ordem é passar confiança ao time que tem um difícil compromisso amanhã, no Morumbi: pega o Once Caldas, no jogo de ida das seminais da Copa Libertadores da América. O atacante Grafite confirmou: ?Cuca deu os parabéns para os jogadores que foram aos Estados Unidos e venceram o amistoso. Disse que temos um compromisso importante para o São Paulo; precisamos estar totalmente concentrados para essa partida.? Cuca lembrou aos jogadores que, se vencerem a Libertadores, entrarão para a história do clube, haverá a final do Mundial Interclubes no Japão, contra o Porto, e que poderão ter uma carreira tão bem-sucedida quanto a dos campeões de 1992 e 1993. Há uma ressalva, bem decorada pelos jogadores. Grafite fala: ?Nós temos a dimensão do que é jogar a final da Libertadores, do Mundial, mas para isso acontecer precisamos vencer a partida de quarta-feira.? Cuca estava extremamente calmo pela manhã. Enquanto os jogadores se exercitavam na sala de musculação, o técnico passeou pelo CT, conversou informalmente com os repórteres, brincou, estava descontraído. Tanta descontração tinha um motivo, que não revelou: o técnico fez ontem 41 anos. À tarde, mostrou que ainda tem dúvidas para definir a equipe titular ? principalmente no meio-de-campo. No coletivo, testou mais uma formação. Alexandre e Fábio Simplício estão confirmados como volantes defensivos. Na armação, Cuca colocou Souza e Danilo. Souza vem ganhando espaço nos últimos dias. No amistoso contra o Atlético de Sorocaba, Aílton e ele entraram no segundo tempo no lugar de Danilo e Gabriel. Na opinião de Cuca, o time melhorou ofensivamente e chegou ao empate. Ontem pela manhã, outro indício de que Souza pode ter uma nova chance entre os titulares. O técnico conversou demoradamente com o meia, após os exercícios de musculação e, no coletivo, Souza começou como titular. No meio do treino, Cuca testou uma outra alternativa: tirou Danilo, colocou Fábio Santos na lateral-esquerda e puxou Gustavo Nery para o meio-de-campo. A indefinição persiste. Definir os dois meias ofensivos é a única dúvida de Cuca para o jogo contra os colombianos que, segundo as observações do treinador, deve jogar totalmente retrancado, com duas linhas de quatro jogadores, sem dar espaços. Luís Fabiano prevê muitas dificuldades: ?Acho que para onde andar vai ter um colombiano me marcando. Vai ser difícil.? Se for difícil furar a retranca colombiana, Cuca recomendou cautela. A ordem é fazer a bola rodar e não insistir apenas nos avanços dos laterais. As penetrações pelo meio também podem surpreender a defesa colombiana, assim como a bola parada. Grafite conta: ?Temos treinado muito isso. Nossa bola área é forte. Temos o Fabão, Luís Fabiano, o Rodrigo. Isso pode decidir a partida.?