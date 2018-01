Cuca volta a pedir reforços no Fla A 12 dias do início do Campeonato Brasileiro, o Flamengo contratou apenas um jogador: o atacante Obina. Essa demora na hora de reforçar o elenco rubro-negro vem deixando o técnico Cuca pessimista em relação ao desempenho do clube no Nacional. Até porque, segundo ele, há carências em algumas posições. "A maioria das equipes já está pronta. O São Paulo e o Fluminense estão definidos. O Corinthians está quase fechando o grupo. O Santos também se encontra em fase final. O Palmeiras, assim como Vasco e Botafogo, está se arrumando. O Flamengo está atrás. Precisa de reforços", declarou Cuca, que não soube precisar se a equipe rubro-negra, com o atual elenco, vai brigar pelo título ou para fugir da zona de descenso no Brasileiro. SAÍDA - O atacante Marcos Denner acertou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o Flamengo. Ele defenderá o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 23 de abril. Contratado no início desta temporada com status de titular, Marcos Denner teve atuações pouco convincentes com a camisa rubro-negra no Carioca e, por isso, seu nome foi colocado na lista dos jogadores negociáveis, que conta também com o artilheiro Dimba.