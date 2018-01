Cúcuta faz 3 a 1 no Grêmio e embola Grupo 3 da Libertadores O Grêmio perdeu por 3 a 1 para o Cúcuta Deportivo, nesta quarta-feira, em Cúcuta, e embalou a disputa pelas duas vagas no Grupo 3 da Copa Libertadores da América. Bustos, Perez e Castillo marcaram para os colombianos e William descontou. Com o resultado, o time gaúcho caiu para o terceiro lugar da chave, com os mesmos sete pontos que Cerro Porteño e Deportes Tolima, mas com pior saldo de gols. A liderança é do Cerro, com um gol positivo. O Tolima tem saldo zero, e o Grêmio, -1. O lanterna é o Cúcuta, com seis pontos. Apesar da derrota, o time de Mano Menezes continua dependendo apenas de si para avançar: basta vencer o Cerro Porteño, no dia 24, no Estádio Olímpico. No mesmo dia, Tolima e Cúcuta fazem o clássico colombiano para decidir a outra vaga. CÚCUTA DEPORTIVO 3 x 1 GRÊMIO Cúcuta - Zapata; Rubén Darío Bustos, Portocarrero, Walter Moreno e Ragua; Charles Castro (Del Castillo), Nelson Flórez (Cortez), Dúmar Rueda e Mcnelly Torres; Blas Pérez e Juan Manuel Martínez (García). Técnico: Jorge Luis Bernal. Grêmio - Saja; Patricio, Schiavi, William e Lúcio; Tcheco (Everton), William Antunes, Lucas e Diego Souza (Carlos Eduardo); Ramón e Tuta. Técnico: Mano Menezes. Gols - Bustos, aos 43 minutos do primeiro tempo; Moreno (contra), aos 5, Pérez, aos 18, e Del Castillo, aos 43 minutos do segundo tempo. Arbitro - René Ortubé (Bolívia). Cartões amarelos - Ragua, Bustos, Moreno, Martínez, William e Tuta. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio General Santander, em Cúcuta (COL).