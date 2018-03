Cuesta e Damião desfalcam treino e são dúvidas no Inter para pegar o Cianorte

O técnico Odair Hellmann pode ganhar novos problemas para escalar o Internacional na quinta-feira, diante do Cianorte. Se já não contava com Danilo Fernandes e William Pottker, lesionados, além de Nico López, suspenso, o treinador pode perder o zagueiro Victor Cuesta e o atacante Leandro Damião para a partida que acontecerá no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Cuesta e Damião ficaram de fora do treino desta terça-feira no CT do Parque Gigante. O zagueiro sofreu um pisão no tornozelo no treino da última segunda. Já o atacante reclamou de um problema nas costas. Ambos ainda passarão por exames médicos antes de saber se terão condições de ir a campo na quinta.

Caso não possam atuar, Odair já sabe quem serão os substitutos diante do Cianorte. Na defesa, entraria Rodrigo Moledo. Já no comando do ataque, o treinador poderia contar com Roger.

Mas Odair ainda tem outro problema para resolver. Sem Pottker, Nico López vinha atuando aberto pelo ataque. Suspenso para quinta, o uruguaio é desfalque certo e deixou uma vaga na equipe. Ao menos no treino desta terça, o técnico colorado indicou que Marcinho será escalado no setor.

Por mais que Odair ainda não tenha confirmado, a tendência é que o Inter entre em campo na quinta com: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Victor Cuesta (Rodrigo Moledo) e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Marcinho, D'Alessandro e Patrick; Roger (Leandro Damião).