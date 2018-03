Cuesta nega preferência entre Moledo e Klaus por parceria na zaga do Inter

Os clássicos com o Grêmio pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho eliminaram o Internacional, mas podem ter dado a Victor Cuesta um novo companheiro de zaga. Com Klaus machucado, Rodrigo Moledo assumiu a posição e foi mantido nela nos últimos treinamentos pelo técnico Odair Hellmann. Embora veja a disputa para atuar ao seu lado se acirrando, o argentino garante que nem se enxerga como titular e assegura não ter preferência por um companheiro.

"Futebol é dia a dia, treino a treino e jogo a jogo. Ninguém tem vaga assegurada. Procuro fazer o meu trabalho e encaixar com meus companheiros. Independente de quem jogue (Rodrigo Moledo ou Klaus), eu trato de ajudar a equipe e fazer minha parte", disse Cuesta.

A queda precoce no Gaúcho fará o Inter ficar 21 dias sem jogos oficiais, pois só vai voltar a atuar em 11 de abril, quando terá pela frente o Vitória, no Beira-Rio, pela quarta fase da Copa do Brasil. E Cuesta garante enxergar um aspecto positivo nesse longo período sem compromissos.

"Ninguém gosta de ficar de fora (de uma competição), mas este tempo vai servir para ajustarmos os detalhes e para termos uma boa base para o ano. Sabemos que agora haverá jogos as quartas-feiras e aos domingos. Vamos precisar de todos, então é importante ter o grupo forte para competir", afirmou.

Cuesta também garante que o Inter deixou uma boa impressão ao seu torcedor no jogo em que foi eliminado no Estadual, a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, apontando aquela atuação como um padrão a se repetir no restante da temporada. "Mostramos que este é o caminho, o espírito para competir. Podemos brigar por coisas importantes neste ano", destacou.