Cuesta vê vantagem em tabela difícil do Inter no início do Brasileirão

Depois de enfrentar Palmeiras e Cruzeiro, o Internacional terá pela frente no Brasileirão o Flamengo e o arquirrival Grêmio. A dura sequência, se preocupa muitos no clube, é encarada como algo positivo pelo zagueiro argentino Víctor Cuesta. Para o defensor, este é o melhor momento para encarar estes rivais porque eles têm a atenção dividida com outras competições.

"Acho que o Brasileiro é um campeonato parelho, com muito time grande e bom, e é importante enfrentar time difícil agora que estão jogando Copa Libertadores, Copa do Brasil", declarou o argentino, que garante a equipe confiante para esta série difícil, após a atuação contra o Palmeiras, em São Paulo.

"O Flamengo é um time difícil, como foi o Palmeiras no Pacaembu. E nós fizemos um grande jogo lá. Estamos com confiança para fazer um bom jogo", declarou o zagueiro.

Neste clima, o Inter busca a vitória no Maracanã, no domingo, para recuperar os pontos perdidos em casa, no empate com o Cruzeiro, no fim de semana passado. "Empate é bom resultado, mas queremos ganhar porque estamos confiantes pelo que estamos jogando e precisamos buscar fora os pontos que não ganhamos no Beira-Rio."

Individualmente, o argentino se vê em boa fase, principalmente em relação ao entrosamento com Rodrigo Moledo. "Meu entrosamento com o Rodrigo está melhorando, espero continuar assim. Obviamente que o Gauchão é bem diferente. Os adversários jogam para se defender. No Brasileiro atuam de igual para igual e me sinto muito bem jogando assim", afirmou.