Cueva chegará só à noite e é dúvida do São Paulo contra o Grêmio

O meia Cueva será o último a chegar no São Paulo e dificilmente começará a partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira, no Morumbi, às 19h30. O jogador atuou os 90 minutos da partida do Peru contra o Brasil, se desgastou bastante e, por isso, o técnico Ricardo Gomes pode optar por preservá-lo. Caso sua ausência seja confirmada, a briga pela posição estará entre Daniel e Jean Carlos.

O zagueiro Rodrigo Caio, que foi convocado por Tite e não entrou em campo, já está na concentração com seus companheiros, após retorno de Lima, e deve ser titular, formando dupla com Maicon. Com isso, Lugano fica como opção para o banco de reservas. Já os laterais Mena e Buffarini, que não atuaram por Chile e Argentina, respectivamente, chegam nesta tarde ao CT. Cueva, por sua vez, tem previsão de chegada apenas para quarta à noite.

Com os dois laterais que vinham sendo titulares à disposição, Ricardo Gomes poderá escalá-los contra o Grêmio, mas ele também tem o retorno de Bruno, que pode atuar no lado direito, deixando Buffarini na reserva. Já Mena só não estará em campo se o treinador optar por preservá-lo. Neste caso, Carlinhos assume no lado esquerdo.

Para o zagueiro Maicon, o time precisa estar atento durante os 90 minutos. "O Grêmio é uma belíssima equipe, tem uma defesa forte e jogadores de grande qualidade. Mas a gente, dentro de casa, também tem força defensiva e um ataque que cria muito. Vai ser duro, como foi no primeiro turno, mas vamos entrar ligados para não sermos surpreendidos", avisou.