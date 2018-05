Cueva espera ser novamente decisivo para o São Paulo diante do Corinthians

O meia peruano Cueva espera mais uma vez ser decisivo em um clássico para o São Paulo. Em seu primeiro grande desafio no novo clube, ele marcou o gol no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e espera repetir a dose no duelo de sábado diante do mesmo rival. "Só espero que desta vez a gente saia vitorioso", disse.

Naquela ocasião, Cueva marcou o gol em cobrança de pênalti, que ele mesmo havia sofrido após fazer uma linda jogada individual. "Por ser um clássico, posso dizer que foi importante esse gol. Sábado teremos uma nova oportunidade. Nos clássicos não tivemos a melhor sorte, e agora esperamos que seja diferente", comentou.

Cueva tem sido o principal jogador na criação das jogadas do São Paulo. Em pouco tempo, assumiu a titularidade e já conta com o carinho da torcida. Já atuou 21 vezes e fez seis gols, além de ter contribuído com duas assistências. Além de ser decisivo, ajuda a dar uma dinâmica no meio de campo, trocando de posições a todo momento e até jogando como atacante. Mas ele acha que pode render mais.

"Sinto que não fiz minha totalidade, que posso dar mais, assim como meus companheiros. Não fizemos o ano que esperávamos, mas o São Paulo é um clube grande e logo vamos brigar por título. Passamos por momentos duros na temporada. Se tiver chance de estar numa pré-Libertadores, que seja, se não, vamos atrás do que for possível", concluiu o atleta.