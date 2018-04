Cueva se destaca e se coloca como sucessor de Ganso no São Paulo

Destaque do empate em 1 a 1 entre Corinthians e São Paulo, o meia Cueva deixou o Itaquerão cheio de moral. Além do gol marcado, o peruano teve boa atuação e fez com que as comparações com Paulo Henrique Ganso começassem. Embora tenha estilo de jogo bem distinto, Cueva já se colocou à disposição para ser o "maestro" do time tricolor.

"Sabemos que o Ganso é um jogador que deixou muito carinho e tem elegância para jogar. Me interessa jogar na posição e acredito estar preparado para jogar nesta função", disse o meia, após marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Ele ainda lembrou da Copa América para demonstrar sua personalidade. "Sempre passou por mim a vontade de querer fazer mais e marcar gols. Depois de ter errado na Copa América, não tremi e tenho essa personalidade", comentou, lembrando que desperdiçou uma cobrança pela seleção peruana contra a Colômbia.

O clássico também marcou a estreia do atacante Gilberto, que entrou no decorrer do segundo tempo. O jogador, que estava no Chicago Fire, também "vende seu peixe" e avisa que pode ser útil, principalmente após as saídas de Calleri e Alan Kardec.

"A vontade foi importante para mim nesse começo e agora é dar continuidade. Sei o que posso render para o clube e para meus companheiros. Assim que puder mais, vou ajudar", disse o atacante, que prefere evitar comparações com Calleri. "Ele é um ídolo recente do clube e não tem o que falar do Calleri. Tenho que fazer a minha história. Pode ser mellhor ou menos do que ele fez, mas tenho tempo para fazer a minha história", disse o atacante.