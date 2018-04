Cufré assina com campeão croata por dois anos O defensor argentino Leandro Cufré assinou nesta quarta-feira um contrato de dois anos com o Dinamo Zagreb, campeão croata na última temporada. O experiente jogador de 31 anos estava no futebol alemão, atuando pelo Hertha Berlim, e ganhará 650 mil euros por ano em seu novo clube.