Cuiabá conquista dois títulos em apenas quatro dias na Arena Pantanal

O primeiro troféu foi obtido após uma improvável goleada sobre o Remo por 5 a 1 no jogo da volta, após ser derrotado por 4 a 1 em Belém na primeira partida. O título valeu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2016.

Se levantar a Copa Verde foi considerado "um milagre", ser campeão estadual não foi tão fácil como muitos esperavam. O Cuiabá tinha vencido como visitante, por 1 a 0, portanto, poderia até empatar como mandante. Os dois jogos finais foram disputados na Arena.

O Cuiabá saiu na frente com Raphael Luz, dando a impressão de que o título estava no papo. Mas tudo mudou no começo do segundo tempo, quando o zagueiro Egon foi expulso. O Operário empatou com Éder Grilo e criou inúmeras chances para marcar o segundo gol que lhe daria o título. Nos acréscimos, após chute de Jamba, a bola tocou na trave e foi aliviada pela defesa. Após o susto, a torcida do Cuiabá fez a segunda festa da semana. Mais de 13 mil torcedores compareceram à Arena.

Com o título, o Cuiabá chegou à sua sexta conquista do Estadual, sendo três de forma seguida. O Operário, por sua vez, vê o tabu aumentar. Está com o grito de "é campeão" entalado na garganta desde 2006. Porém, já venceu o torneio em 14 oportunidades. O Operário vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro a partir de julho.

O Cuiabá, agora, vai se concentrar para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, domingo, às 16 horas, contra o Vila Nova, em Goiânia. Antes disso, quarta-feira, vai receber na Arena Pantanal o Vasco, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.