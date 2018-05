Cuiabá goleia o Operário-PR e assume a ponta do Grupo B da Série C

O Cuiabá assumiu a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, ao golear por 4 a 0 o Operário-PR, na Arena Pantanal, pela sexta rodada. Para isso, contou, também, com a derrota do Bragantino por 2 a 1, para o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

+ TABELA - Classificação da Série A do Brasileiro

Esta foi a segunda goleada seguida do Cuiabá, que na rodada passada tinha feito 4 a 1 no Volta Redonda. E após estes resultados, o Cuiabá está com 13 pontos, seguido por Bragantino e Operário-PR. Ambos com dez, e Volta Redonda, com nove, todos dentro da zona de classificação à segunda fase.

Outros três jogos serão realizados neste domingo pelo Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No Grupo A, o Santa Cruz levou a virada e perdeu do Botafogo-PB por 3 a 2, no Arruda, desperdiçando a chance de assumir a liderança. A derrota ainda tirou o time pernambucano da zona de classificação, pois o manteve com nove pontos, agora em quinto lugar. O time da Paraíba subiu para terceiro, com dez.

O Juazeirense também tem nove pontos, mas em quarto lugar. O time baiano fez 2 a 0 em cima do Náutico, lanterna com quatro pontos. No interior de Pernambuco, o Salgueiro enfim conquistou a sua primeira vitória. E foi em grande estilo, pois fez 3 a 0 sobre o ABC, que ficou oito pontos, em sexto lugar, atrás do Botafogo-PB pelo saldo de gols: 2 a -1. Outros dois jogos fecham a rodada da chave no domingo.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

Sábado

Juazeirense 2 x 0 Náutico

Volta Redonda 2 x 1 Bragantino

Cuiabá 4 x 0 Operário-PR

Salgueiro 3 x 0 ABC

Santa Cruz 2 x 3 Botafogo-PB

Domingo

15h30 - Ypiranga-RS x Tombense

16h - Tupi x Luverdense

Botafogo-SP x Joinville

17h - Globo-RN x Atlético-AC

19h - Remo x Confiança-SE