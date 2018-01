Cuiabá recebe Santos em clima de decisão O Cuiabá Esporte Clube pretende fazer do amistoso contra o Santos, nesta terça-feira às 20h30, no Estádio Governador José Fragelli, muito mais que um simples "Jogo das Faixas". Atual campeão mato-grossense, o time promete encarar a partida como uma decisão de título. "Respeitamos o Santos, é um jogo festivo, mas não podemos entrar em campo pensando apenas na festa e temos de encarar o jogo como uma decisão", disse o técnico Oscar Conrado. Embora o Santos não tenha ainda o time definido para o jogo, o rival já está confirmado por Conrado. Como prova de que não está para brincadeira, o treinador optou por escalar o plantel titular que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro com Hewerton; Filhão, Léo, Maurício e Paulinho; Valdemir, Tita e Everson; Ronaldo Paulista, Robinho e Buiú.