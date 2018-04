Cuiabá vence e lidera a Série C Dois jogos foram realizados no sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo Grupo 3, o Cuiabá aproveitou a vantagem de atuar em casa para vencer o Ji-Paraná, por 1 a 0, com gol de Buiu, aos 23 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o time de Mato Grosso com seis pontos, ao lado do União, na liderança. O perdedor está praticamente eliminado. Em Catu, no interior da Bahia, a Catuense empatou sem gols com o Confiança. Os baianos somam cinco pontos dentro do Grupo 9, um a mais do que os sergipanos. À tarde, em Americana, o Rio Branco venceu o América, por 2 a 0, pelo Grupo 14.