Cúper adia de novo a volta de Ronaldo A expectativa de ver Ronaldo em ação fica, agora, restrita ao amistoso do Brasil contra a Iugoslávia, quarta-feira, em Fortaleza, e por conta de Luiz Felipe Scolari. O técnico da Inter, Héctor Cúper, optou pela cautela ao analisar os prós e contras de escalar um jogador que não atua há quase três meses. E não relacionou o ?Fenômeno? para o clássico decisivo contra a Roma, neste domingo, em Milão. A decisão torna clara a idéia de que o clube italiano pretende trabalhar a longo prazo o retorno do brasileiro aos campos, até porque o time vem bem: está na semifinal da Copa Uefa e na disputa do título nacional. Ronaldo tem treinado normalmente e teve uma conversa com Cúper neste sábado. Mas o treinador argentino preferiu adiar a sua volta. Vieri e Recoba começam jogando neste domingo ? os outros atacantes relacionados para o jogo foram Kallon e Ventola. Este clássico é um dos mais importantes da temporada. Inter e Roma têm 56 pontos e brigam pela liderança isolada da competição, na 28ª rodada do campeonato.