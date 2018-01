Cúper avisa: Ronaldo volta na quinta Para acabar com a polêmica sobre o retorno de Ronaldo ao time da Inter de Milão, o técnico argentino Hector Cúper avisou neste sábado que o atacante irá jogar na próxima quinta-feira. A partida que marcará o retorno oficial do brasileiro aos gramados, depois de 16 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, será contra o Brasov, da Romênia, pela Copa da Uefa. A expectativa era de que Ronaldo pudesse jogar contra o Venezia neste domingo, pelo Campeonato Italiano, mas Cúper descartou essa possibilidade e nem relacionou o brasileiro para a partida. ?É preciso ter paciência e respeitar a programação prevista para a recuperação de Ronaldo. Existe um ambiente de ansiedade e pressão, mas não podemos correr riscos inúteis?, justificou o treinador da Inter, para depois dar o aviso do retorno. ?Ele reaparecerá contra o Brasov, jogando por alguns minutos.?