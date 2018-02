Cúper corre risco na Inter de Milão "Prestigiado" é termo antigo e lugar-comum no futebol. Mas é o que pode definir melhor a situação atual de Héctor Cúper, no comando da Internazionale. O treinador argentino tem sido pressionado, por acúmulo de maus resultados, mas a diretoria garante que segue firme e não tem interesse em interromper a parceria que começou em 2001 e que vai até 2005. O apoio não convence, soa mais como delicadeza dos cartolas e a imprensa afirma que o argentino está na corda-bamba. Um dos jornais que bancam eventual saída é o Corriere dello Sport. O diário romano afirma que o empate com o Barcelona, pela Liga dos Campeões, e a derrota por 3 a 0 para a Juventus, pelo Campeonato Italiano (custou a liderança) fizeram com que Cúper perdesse cartaz. O Corriere della Sera, de Milão, segue linha de raciocínio semelhante à do concorrente de Roma. O jornal prevê que o futuro do técnico depende de vitórias contra o Bologna, no sábado, pelo torneio nacional, e contra o Newcastle, terça-feira, pela Liga dos Campeões e que pode definir classificação para as quartas-de-final continentais. "Em 72 horas, Cúper arrisca tudo", alerta o Corriere. O temor dos dirigentes da Inter é de que se repita o fiasco da temporada de 2001-02. A equipe chegou à última rodada em condições de festejar o título italiano dependendo apenas de seu resultado. Mas perdeu para a Lazio, no estádio Olímpico, e deixou caminho aberto para a festa da Juventus. Na seqüência, abriu mão de Ronaldo, que não se entendia com Cúper.