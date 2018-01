Cúper culpa até Ronaldo pela derrota Enquanto, entre uma sessão e outra de fisioterapia, Ronaldo curte dos camarotes os desfiles das escolas de samba cariocas, o técnico do Inter de Milão, Héctor Cúper, espera a volta do Fenômeno. O atacante chegou ao Brasil na semana passada para tratar de sua última lesão muscular, já avisando que só retornaria à Itália no dia 14, quinta-feira. Mas parece que não foi isso o combinado com o treinador argentino. Neste domingo, após a derrota da Inter para o Bologna, por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano, Cúper esbravejou e disse que todos são responsáveis pelo mau resultado, incluindo o atacante brasileiro. "Antes de qualquer comentário, vou esperar para ver se ele (Ronaldo) volta hoje. Ronaldo é responsável, aqui todos somos", disse o técnico. "Se não voltar, veremos o que poderá ser feito e o que eu posso fazer." Para pôr panos quentes na situação, a Inter divulgou neste domingo em site oficial uma autorização para Ronaldo terminar seu tratamento com o fisioterapeuta Nilton Petroni, no Rio. Segundo a nota, o médico Franco Combi decidiu pela permanência do jogador no Brasil após conversar com vários envolvidos em sua recuperação. O médico da Inter deve chegar nesta segunda-feira ao Brasil para examinar o atacante.