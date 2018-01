Cúper e Rijkaard sofrem pressão Héctor Cúper e Frank Rijkaard são invejados por colegas de profissão, pois comandam times de ponta, como Internazionale e Barcelona, respectivamente. Ao mesmo tempo, sofrem desgaste acima do normal, porque têm a missão de reconduzir suas equipes à posição de destaque ? tanto doméstico quanto internacional. Os resultados, porém, não surgem e ambos convivem com cobranças, ultimatos e até insinuações de demissão. O cerco mais intenso está em torno de Cúper. Sua terceira temporada na Inter anda meio tumultuada. A diretoria mal digeriu a derrota por 3 a 1 para o arqui-rival Milan, no clássico de domingo, e mandou o recado, por meio do presidente Massimo Moratti. "Já está completa a quota de erros", afirmou o dono do clube, que persegue o ´scudetto´ sem sucesso desde 1989. Os críticos entenderam que se trata de chance final para Cúper. A largada na Série A do ´calcio´ não entusiasmou: a Inter tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. O ataque fez 4 gols e a defesa sofreu 3. Há quem aposte em saída a médio prazo. Rijkaard tem margem de tolerância maior no Barça, por ter sido contratado recentemente. O ex-zagueiro do Ajax e do Milan, porém percebeu em pouco tempo que um bom currículo como atleta não é suficiente para garantir emprego em clube. O time tem 9 pontos no Campeonato Espanhol, marcou 5 gols e sofreu 4 em seis rodadas. Constrange o fato de ainda não ter vencido em casa ? foram dois empates e uma derrota. Essa instabilidade estimulou comentários de que Luiz Felipe Scolari teria sido sondado pelos dois clubes. O brasileiro dirige a seleção de Portugal, com a qual tem contrato até o fim da Eurocopa, em junho do ano que vem.