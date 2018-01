Cúper e Van Gaal odeiam brasileiros O holandês Louis van Gaal e o argentino Héctor Cúper têm algo em comum. Comandam dois dos maiores times da Europa e não gostam de jogadores brasileiros. Van Gaal criou caso com Rivaldo. Cúper tratou Ronaldinho como um jogador comum. Rivaldo foi embora do Barcelona. E Ronaldinho largou a Internazionale. Leia mais no Jornal da Tarde