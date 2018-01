Cúper está sob pressão na Inter Héctor Cúper vive o momento mais delicado, desde que trocou a Espanha pela Itália, quase dois anos atrás. A diretoria da Internazionale aposta no trabalho do treinador argentino, tanto que estendeu contrato até 2004 e o defendeu no episódio Ronaldo. Mas há desgaste no relacionamento com alguns jogadores e sobretudo com a imprensa. Os sinais de tensão são evidentes e preocupam a diretoria do clube. Há muitos jornalistas que não toleram os métodos do treinador - e isso se reflete na cobertura das atividades do time. "O clima hostil que a imprensa criou em torno de algumas decisões de Cúper nos preocupa", admitiu Giacinto Facchetti, vice-presidente da Inter e titular nos anos 60. "Por conta disso, há pontos positivos que não são considerados", queixou-se o cartola, ao lembrar que nas últimas quatro partidas a equipe acumulou duas vitórias e dois empates. Os críticos de Cúper fazem restrições ao esquema de jogo da Inter - eficiente, porém pouco ?vistoso?. Além disso, não aprovam a insistência em deixar o uruguaio Recoba apenas como opção de ataque e consideram errada a forma como Cannavaro tem sido aproveitado no sistema defensivo. O zagueiro virou lateral. "Tento me adaptar ao que o treinador pede", justifica o ex-jogador do Parma. "Mas sofro como marcador, é estranho." Recoba também não tem escondido contrariedade pela situação, já que é preterido por Crespo e Vieri. Cúper tem evitado contato com a imprensa e só fala o mínimo necessário.