Cúper quis me destruir, disse Ronaldo O atacante Ronaldo voltou a responsabilizar o técnico argentino Héctor Cúper por sua saída da Inter de Milão. Em entrevista ao diário Gazzetta dello Sport publicada nesta quinta-feira, o atacante brasileiro disse que o treinador tentou destruí-lo. ?Eu deixei a Inter por causa de Cúper. E disse isso na cara dele. Disse que não acreditava em seu trabalho e que ele trabalhava contra mim?, afirmou o jogador. ?Por sua culpa eu arrisquei minha carreira. Me lesionei quatro ou cinco vezes porque ele simplesmente não ouvia as indicações dos médicos e sabia que estava errado. Por isso eu digo que ele agia de má-fé?, acrescentou. Ronaldo garantiu que explicou as razões de sua decisão ao presidente da Inter, Massimo Moratti. ?Ele me respondeu que pensava que fosse outra coisa. Achava que era manobra dos meus agentes para conseguir um contrato melhor. Eu disse que só queria que ele se livrasse de Cúper, mas como Moratti disse que tentaria segurar o treinador por mais um tempo, eu decidi sair. Já não o suportava mais?, acrescentou. ?Eu não poderia suportar essa atitude de chefe que ele (Cúper) tinha. Com Cúper, a única coisa que temos de fazer é obedecer. Além disso, ele nunca ri. Nunca fala nada?, explicou. O atacante encerra a entrevista dizendo que ?mais de 60%? do elenco da Inter, ?detesta? o treinador.