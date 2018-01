Cúper vai ao ataque e rebate Ronaldo Héctor Cúper saiu da defesa e foi ao ataque. Nesta sexta-feira, o treinador da Internazionale resolveu devolver algumas das acusações que Ronaldo lhe fez em entrevistas a meios de comunicação da Itália. O argentino que teria sido o pivô da transferência do brasileiro para o Real Madrid garantiu que ?jamais? agiria de má fé, com qualquer jogador que esteja sob seu comando. Um dos temas que mais irritaram Cúper foi a acusação de que quase arruina a carreira de Ronaldo, porque o colocava em campo quando não devia e não o escalava quando podia. "Na temporada passada, eu sempre consultava os médicos e o fisioterapeuta pessoal do jogador antes de saber se poderia escalá-lo", afirmou o técnico. "Sempre perguntei o que seria mais adequado para ele." Cúper se mostrou surpreso com os ataques feitos pelo brasileiro, embora não tenha escondido que o relacionamento entre ambos era precário. Além disso, considerou que seria loucura arrasar com um jogador da qualidade do pentacampeão do mundo. "Não consigo compreender que motivos eu teria para arruinar a carreira do Ronaldo", questionou. "Sempre sonhei treinar alguém como ele. Só um idiota pensaria em perder um craque dessa qualidade." Cúper avisou que a polêmica está encerrada, disse que não falará mais sobre Ronaldo e ainda arriscou uma ironia. "Só quero ter como lembrança do Ronaldo o fato de que, apesar do meu esforço para encerra com a carreira dele, teve excelente desempenho na Copa do Mundo", comentou. "Estou tranqüilo e não perco o sono por quem diz mentiras." Espanhol - Ronaldo continua a rotina de treinos leves. A estréia, adiada duas vezes, pode ocorrer no meio da semana, na partida com o AEK, da Grécia, pela Liga dos Campeões. Ou no dia 5 contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Sem a estrela brasileira, o Real Madrid joga neste sábado com o Valladolid, pela quarta rodada do torneio nacional. As duas equipes têm 6 pontos. O francês Zidane pode reaparecer, já que está quase recuperado de contusão. O Barcelona, que tem 7 pontos e divide a vice-liderança com Valencia, Real Sociedad e Málaga, visita o Bétis, em Sevilha (com transmissão da ESPN/Brasil, às 16h30). O Deportivo La Coruña vai ao campo do Alavés e tenta apagar a má imagem deixada com a goleada de 4 a 0 que sofreu em casa, para o Milan, pela Liga dos Campeões.