Cúpula da CBF decide futuro de Ricardo Gomes O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, está reunido com o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, com o coordenador-técnico Zagallo e o supervisor Américo Faria, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oste. O dirigente convocou uma reunião de emergência para discutir a não classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Atenas. Ricardo Teixeira chegou na CBF às 13h20 e limitou-se a dizer que não era "o momento de falar". O dirigente ficou de se pronunciar após o encontro que deverá decidir o futuro do técnico Ricardo Gomes na seleção. Já Zagallo defendeu tanto os jogadores da seleção quanto Ricardo Gomes e lamentou que a classificação não tenha sido alcançada. "Não é a hora de a gente ficar sacrificando ninguém", afirmou.