Cúpula do Botafogo faz alerta ao grupo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, reuniu nesta quinta-feira pela manhã em General Severiano todo elenco do Botafogo e a comissão técnica. Apesar de o teor da conversa não ter sido revelado, o dirigente não escondeu sua irritação com as recentes críticas do atacante Luizão e do volante Ruy contra a diretoria do clube alvinegro. Para o dirigente, alguns atletas têm de tomar "mais cuidado" quando derem declarações aos jornalistas, mas frisou que não vai proibir ninguém de conceder entrevistas. "Não foi nada demais, mas temos de estar unidos para superar essa fase adversa. Conversamos apenas sobre a necessidade do Botafogo iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro", declarou Bebeto de Freitas, referindo-se à colocação do clube de General Severiano no campeonato - é o lanterna, com cinco pontos conquistados em dez partidas realizadas.