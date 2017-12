Cúpula do Santos decide futuro de Leão Logo depois do fim do treino desta manhã de sábado, às 10h50, o técnico Leão e o vice-presidente do Santos, Norberto Moreira, iniciaram uma reunião em caráter de urgência. Visivelmente tensos, ambos entraram na sala do treinador. O presidente Marcelo Teixeira é aguardado no CT Rei Pelé para a discussão. O motivo do encontro não foi revelado, mas tudo indica que será discutido o futuro do técnico na Vila Belmiro.