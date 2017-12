Curado, Narciso volta ao futebol A vitória de um guerreiro. É assim que se define a volta Narciso ao futebol, depois de um ano e meio lutando contra a leucemia. O atleta garante que venceu a batalha e está na expectativa de retornar ao Santos, clube que defendeu por sete anos como volante e zagueiro. "Estou com muita saudade do futebol, do Santos, da torcida, do clima do futebol", diz o craque do time da Vila Belmiro, de 27 anos, casado com Miraneide, e pai de Richard, de 5 anos. A doença foi detectada em um exame de rotina no Santos, dia 27 de dezembro de 1999. O mundo havia desabado sobre a cabeça do jogador e chocou a família. Leia mais no O Estado de S. Paulo