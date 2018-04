Curados, Centurión, Luis Fabiano e Souza treinam no São Paulo

O São Paulo treinou na tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda com três novidades. O volante Souza, e os atacantes Luis Fabiano e Centurión, treinaram normalmente no campo e deixa o técnico Muricy Ramalho otimista para escalá-los contra o San Lorenzo, quarta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores.

Souza estava com dor na coxa direita, mas foi ao campo pesado, por causa da forte chuva antes da atividade, e fez exercícios com a bola em campo reduzido. Foram dois times, com sete atletas em cada, e no treinamento cada atleta só podia dar dois toques na bola.

Já o titular Luis Fabiano sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, contra o Corinthians, e fez tratamento até poder voltar a campo. O argentino Centurión, por sua vez, sentiu dores na coxa esquerda, na partida contra o São Bento, e ficou em tratamento no fim de semana. O trio continuará sendo avaliado nas próximas horas e no treino desta terça-feira pela manhã, mas é provável que estejam à disposição do técnico Muricy Ramalho para o duelo decisivo pela Libertadores.

Quem está fora é o zagueiro Dória, que está com uma lesão no tornozelo esquerdo. Edson Silva deve ser o substituto do jogador e espera que o time corresponda às expectativas da torcida no confronto contra os argentinos, e garante que o time está forte. "A gente não tem de provar nada a ninguém. Todos nós sabemos das nossas capacidades. Precisamos mostrar a cada dia que temos condições de atuar no São Paulo. Não podemos entrar no oba-oba e temos consciência de que será um jogo difícil. Vamos entrar bem focados para não sermos surpreendidos", explicou.