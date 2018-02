Curinga do Bahia não joga contra Avaí O curinga Ari foi oficialmente cortado da partida do Bahia contra o Avaí neste sábado, às 16 horas, no Estádio da Ressacada. Os médicos do clube diagnosticaram um edema no músculo adutor da coxa. Com isso, o antigo titular da lateral direita (Ari estava jogando improvisado na posição) Paulinho retorna à equipe. Por causa da mudança, o técnico Vadão vai modificar a forma do Bahia ir ao ataque, pois Ari era um dos que mais puxavam os contra-ataques do time. No coletivo-apronto os titulares perderam por 1 a 0 para os reservas. Parte dos treinamentos da semana foi para a defesa aprimorar o bloqueio das bolas altas, uma das especialidades do Avaí.