Curinga, Elano virou volante Elano começou a carreira como atacante, brilhou como meia, andou quebrando o galho na lateral e agora, com Vanderlei Luxemburgo, virou volante. ?Só não vou no gol porque o Santos já tem quatro ótimos goleiros?, brinca o curinga da Vila Belmiro. Elano troca de posição conforme a necessidade. E isso já há três anos, quando chegou à Vila vindo do Guarani. De lá para cá, foram muitas as mudanças no Santos. E muitas as mudanças para Elano. No primeiro semestre de 2002, por exemplo, fazia dupla de ataque com Oséas. Meses depois, foi recuado para o meio-de-campo, para que um garoto (Robinho) pudesse aparecer no time titular. Em 2003, a improvisação mais radical: sem um bom lateral-direito, o então técnico santista Emerson Leão resolveu dar a camisa 4 para Elano. ?Costumo dizer que tudo é uma questão de adaptação. Se a gente treina forte, consegue desempenhar um bom papel na posição que nos for designada. Tudo para o bem da equipe?, diz Elano. De bom humor, ele explica qual é a sua nova função tática na equipe. ?Sou um meio-campista. Volante ou meia? Não sei, depende. Com a bola, a ordem é atacar. Sem a bola, é defender. Faço isso pela direita e o Ricardinho, pela esquerda.? Luxemburgo? É só elogios ao curinga. ?O Elano tem qualidades para marcar e aparecer na frente em condições de finalizar.? Sobre o período ruim que passou há alguns meses, quando a torcida pegava em seu pé por causa do corte de cabelo ?moderno?, Elano, agora de visual mais comportado, diz que isso é passado. ?Nos últimos 30 anos, nenhum grupo fez a torcida do Santos ser tão feliz como este. Tivemos alguns tropeços, mas estamos fazendo os acertos para colocarmos o Santos no lugar em que merece.?