Curiosidades da história do Paulistão

Gramados terão medidas padronizadas

Por iniciativa da CBF, todos os gramados brasileiros terão as medidas oficiais da Fifa (105 m de comprimento x 68 m de largura) a partir deste ano. Com isso, várias arenas sofreram modificações. Na Vila Belmiro, o gramado que sofreu alterações mais importantes em todo o Brasil, cada gol recuou 50 cm; as laterais foram diminuídas 1 m de cada lado. O gramado do estádio do Morumbi, que tinha 108,25 m x 72, 73 m, também teve medidas reduzidas.

O time dos 102 gols

O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo teve aproveitamento de 92% em 1996. Foram 30 jogos com 27 vitórias e um revés. O Santos foi o primeiro time a anotar 100 gols no Estadual, em 1927. O Corinthians, de 1951, foi outro ataque centenário, com 103.

Recorde de público

Em 1977, 146.082 pessoas viram a primeira final entre Corinthians e Ponte Preta no Morumbi. Um recorde absoluto na história do Paulistão. Em 2015, o primeiro jogo da final entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, teve 39.479 espectadores.

Personagens

Artilharia

Em 11 oportunidades Pelé foi o maior goleador da competição. Em seguida, vem Friedenreich com nove. Pelé ostenta o recorde de gols em uma única edição. Foram 58 tentos em 1958. A segunda marca também é dele: 49, em 1965.

Arbitragem

Na final entre Santos e Portuguesa, em 1973, o árbitro errou na contagem da decisão por pênaltis e declarou o Santos campeão. Horas depois, a Federação tentou corrigir o erro e declarou a Portuguesa também campeã.

Gol contra

Oséas foi o protagonista de um lance insólito no dia 15 de março de 1998. No clássico contra o Corinthians, Marcelinho cobrou escanteio e o atacante subiu livre e cabeceou para o gol de Velloso. Um incrível gol contra.

Rogério Ceni

O goleiro que mais gols fez na história do futebol mundial (131) chegou ao seu 100º tento no clássico contra o Corinthians, no dia 27 de março. Com uma cobrança de falta, ele definiu a vitória por 2 a 1 na Arena Barueri.

História

O Campeonato Paulista l foi o primeiro torneio oficial de futebol do Brasil. É realizado sem interrupções desde 1902 e soma, portanto, 114 anos de existência. Na primeira edição, as equipes do São Paulo Athletic Club, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano, fundadores da Liga Paulista de Foot-ball, disputaram o título. O campeão foi o São Paulo Athletic Club.

Títulos para o interior

Com títulos em 2002 e 2014, o Ituano é o último vencedor caipira. Em 2014 triunfou dentro do Pacaembu, na decisão por pênaltis contra o Santos. Na história, só houve uma final genuinamente interiorana: Bragantino e Novorizontino, em 1990. O Braga, de Luxemburgo, foi campeão.