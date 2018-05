Curitiba aprova projeto para identificação de torcedores

Os vereadores de Curitiba aprovaram nesta terça-feira, por unanimidade, em primeira discussão, o projeto de lei que obriga a identificação dos torcedores em estádios de futebol de Curitiba com capacidade superior a 15 mil pessoas. A segunda votação deve ser feita nesta quarta, seguindo depois para a sanção do prefeito Beto Richa (PSDB).

Apesar da unanimidade, a discussão do projeto acirrou os ânimos dos vereadores. Vários queriam que a votação fosse feita somente no próximo ano, dando tempo para que a população pudesse opinar. No entanto, venceram aqueles que pretendiam disciplinar imediatamente a questão.

Pelo projeto, os clubes deverão fazer um cadastro no momento da compra dos ingressos, com apresentação de um documento de identidade e a comprovação do endereço. Os integrantes de torcidas organizadas precisarão apresentar ainda certidão de antecedentes criminais.

Os clubes devem colocar monitores de imagem nas catracas dos estádios e instalar equipamentos para fotografar o rosto de cada torcedor que ficará relacionado ao ingresso adquirido. As informações deverão ser preservadas por 30 dias. Caso o clube não cumpra o previsto na legislação as penas são de advertência, multa ou cassação do alvará.