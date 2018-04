Curitiba recebe R$ 10 milhões para obras da Copa A Prefeitura de Curitiba anunciou o início de uma série de obras de melhoria da infraestrutura urbana para a realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014. O governo do Estado liberou R$ 10 milhões para as obras, a primeira parcela de um pacote de investimentos do governo estadual para os projetos apresentados pelo município.