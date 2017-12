Curitiba será sede de Brasil x Uruguai O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, confirmou nesta segunda-feira a realização do jogo entre as seleções do Brasil e do Uruguai, dia 19 de novembro, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O jogo fará parte das comemorações dos 150 anos de emancipação política do Paraná. ?Brasil e Uruguai é um acontecimento que sempre será observado pelo mundo", afirmou o governador Roberto Requião (PMDB), ao oferecer todas as condições necessárias para que o jogo seja viabilizado. Segundo Teixeira, em sua gestão o Paraná já foi sede cerca de 20 jogos da seleção brasileira. ?A vinda da seleção é merecimento ao Paraná que sempre nos deu sorte e ao governador do Estado que incentiva o futebol." A Federação Paranaense de Futebol (FPF) está realizando reformas no Pinheirão com vistas a essa partida. Um ingresso para a partida e uma réplica da Taça Jules Rimet foram entregues ao governo, que fará um leilão, com a renda revertida para o Programa Fome Zero paranaense.