Curry faz 28 pontos no seu retorno e leva Warriors a abrir 2 a 0 contra Pelicans

Livre da lesão no joelho que o manteve afastado das quadras por seis semanas, Stephen Curry teve um retorno triunfante. Na noite de terça-feira, o astro marcou 28 pontos e conduziu o Golden State Warriors ao triunfo por 121 a 116 sobre o New Orleans Pelicans, em casa, contendo Anthony Davis e fazendo 2 a 0 na série válida pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA.

Kevin Durant marcou 29 pontos e ainda somou sete assistências e seis rebotes pelo Warriors, no 14º triunfo consecutivo na pós-temporada na Oracle Arena, em um recorde da franquia. Já Draymond Green contribuiu com 20 pontos, 12 assistências e nove rebotes.

Davis terminou o duelo com 25 pontos e 15 rebotes e Jrue Holiday somou 24 pontos, oito rebotes e oito assistências para o Pelicans, que também contou com 22 pontos e 12 assistências de Rajon Rondo. O terceiro duelo da série melhor de sete está marcado para sexta-feira em New Orleans.

Também na noite de terça, o Cleveland Cavaliers superou o Toronto Raptors por 113 a 112, no Canadá, em duelo definido apenas na prorrogação. LeBron James conseguiu um "triple-double" ao somar 26 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, enquanto J.R. Smith se destacou com 20 pontos no primeiro duelo das semifinais da Conferência Leste.

Kyle Korver marcou 19 pontos, incluindo a cesta de três que colocou o time em vantagem, logo no início da prorrogação, sendo que o Cavaliers nunca havia liderado o placar antes durante todo o duelo. Tristan Thompson somou 14 pontos e 12 rebotes para o Cavaliers, que eliminou o Raptors em confrontos dos playoffs nas duas temporadas anteriores.

A 3s4 do fim, Fred VanVleet falhou em um arremesso de três que teria dado a vitória ao time de Toronto, que chegou a ter vantagem de 14 pontos durante o primeiro quarto. Jonas Valanciunas somou 21 pontos e 21 rebotes, Kyle Lowry acumulou 18 pontos e dez assistências, enquanto DeMar DeRozan fez 22 pontos para o Raptors, que também será mandante do Jogo 2, na noite de quinta-feira.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira, quando o Houston Rockets vai receber o Utah Jazz. O time texano venceu o primeiro duelo das semifinais da Conferência Oeste.