Curso online pretende aproximar ainda mais torcedores ao Corinthians

SÃO PAULO - SÃO PAULO - Para ser torcedor, não basta sofrer no jogo, gritar e discutir o resultado do seu time com os amigos. Para ser fanático de verdade, é preciso ter na memória o maior número possível de informações do seu clube do coração. Pensando nisso, e para ajudar os 30 milhões de torcedores do 'bando de loucos', segundo o Corinthians, o clube do Parque São Jorge lançou no último dia 26 de maio um curso online sobre a história da equipe. Feito por uma agência especilizada em cursos online, o material didático foi supervisionado pelo corintianíssimo jornalista Celso Unzelte.

Subdividido em capítulos ou tópicos - história do Corinthians, ídolos, momentos inesquecíveis, bando de loucos, estádio, linha do tempo -, o material está somente disponível na internet. Depois de checar o conteúdo, o "aluno on line corintiano" faz o tira-teima dos seus conhecimentos. Se acertar 70% das respostas, recebe um certificado assinado pelo presidente do clube, Mário Gobbi. O curso com certificação online custa R$ 19,90, mas para receber o comprovante em casa é preciso desembolsar outros R$ 29,90. O diploma acaba virando uma brincadeira entre os torcedores do Corinthians, uma prova de que o torcedor conhece as coisas do time e de sua história. O volume de informações é grande e, segundo a Woli, empresa responsável pelo projeto, os torcedores demoram em média oito horas para completar o programa.

Corintiano de carteirinha, Celso Unzelte aprovou a iniciativa e avalia que o método online tem a capacidade de chegar aos mais jovens e aos torcedores que não costumam ir aos estádios. De qualquer forma, ele defende que o programa ainda motiva pesquisas sobre o time. "É a primeira obra voltada ao corintiano virtual. Os mais jovens não são necessariamente frequentadores de livrarias e bancas de jornais, por isso com a internet você tem um ponto de distribuição mais abrangente, pessoas que espontaneamente estão indo até lá. Além disso, tem esse coisa de modernidade e interatividade".

Para o jornalista, além do conhecimento, o curso é mais uma oportunidade para o torcedor se envolver com o Corinthians. "O corintiano que não é fanático não é bem o corintiano padrão. O padrão do corintiano é ser fanático mesmo". Segundo a empresa idealizadora, outros quatros times estão em negociação para finalizar projetos semelhantes. Interessados devem procurar mais informações no site www.cursodotimao.com.br.