Custos levam Flu a jogar em Édson Passos O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira a mudança de local do jogo entre Fluminense e Figueirense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A princípio, a partida estava marcada para o Maracanã, mas a diretoria tricolor solicitou a modificação para o Estádio de Édson Passos, campo do América. "O nosso desejo é sempre jogar no Maracanã, mas acontece que hoje em dia o público que comparece aos estádios não nos permite arcar com os custos", afirmou o presidente do Fluminense David Fischel. "Não estou dizendo que as taxas são caras. É caro para 2 mil pessoas." Sobre a contratação do atacante Josafá, o dirigente disse que faltam alguns detalhes que devem ser resolvidos no próximos dias.