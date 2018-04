Da China, Felipão dá os parabéns a Portugal pelo título da Eurocopa

Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção portuguesa no vice-campeonato da Eurocopa em 2004 e no quarto lugar da Copa do Mundo de 2006, aproveitou a conquista inédita do país, neste domingo, para enviar os parabéns. Hoje, comandante do Guangzhou Evergrande, da China, Felipão enviou mensagem ao Estado celebrando.

"Todos os jogadores precisam receber um grande abraço, principalmente aquele pessoal da retaguarda. Parabéns, Portugal! Muito bonito o que fizeram na França. Seis horas da manhã, raiando o sol aqui na China. Maravilhoso dia. Portugal campeão da Eurocopa. Parabéns! Fernando Santos (técnico da seleção), maravilha. Fantástico! Cristiano Ronaldo foi um grande líder. Para ganhar hoje, alguém teve que chegar a uma final lá atrás, fazer um Mundial excelente, chegar a outra Euro. Se Portugal está hoje nessa posição é porque trilhou um caminho ao longo do anos. Se havia um treinador português que merecia era mesmo o Fernando Santos, homem humilde, técnico da velha guarda, diferentemente dos moderninhos convencidos de hoje em dia."