Da Holanda, Gomes fala que quer vir para o Corinthians O goleiro Gomes, um dos pretendidos pelo Corinthians, acredita que não será muito difícil o acordo com o clube paulista. Pelo menos da parte dele. Em entrevista nesta segunda-feira, logo após o treinamento do PSV, em Eindhoven, na Holanda, Gomes disse que sua vontade é de voltar ao Brasil. "Já houve o primeiro contato e a primeira proposta do Corinthians para o PSV. Não houve acerto, mas comigo deverá ser tranqüilo para acertar", disse o goleiro para a rádio Jovem Pan. "Meu pensamento é voltar ao Brasil e o clube que me dará maior projeção é o Corinthians". Apesar da equipe holandesa já ter sido eliminada na Liga dos Campeões da Europa - perdeu para o Lyon, na oitava-de-final -, Gomes acha que a negociação entre Corinthians e PSV Eindhoven não será nada fácil. "Meu contrato vai até 2008 e a rescisão é de 10 milhões de euros. O que pega é essa multa. Mas estou bem aqui", afirmou. Com 25 anos, o goleiro acha que pode jogar em qualquer clube do mundo, seja da América do Sul ou da Europa. "Nunca tive medo de responsabilidade. Já estou há 2 anos na Europa. Posso jogar em qualquer lugar", disse Gomes, que já conquistou um Campeonato Holandês, na temporada passada, e está perto do bi - faltando cinco rodadas, o PSV lidera com nove pontos de vantagem sobre o AZ Alkmaar.