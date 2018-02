Da Lupa quer nova Portuguesa em 2005 "A Portuguesa precisa de uma reformulação geral na diretoria. Precisa de gente com mentalidade nova, com perfil empresarial e que queira ajudar por amor ao clube e não apenas com a cabeça voltada para o lado financeiro." Esse é o pensamento do novo presidente do clube do Canindé, o advogado Manuel da Lupa, de 54 anos, que venceu as eleições, encerradas na madrugada desta terça-feira. Da Lupa derrotou o também advogado José Luiz Ferreira Almeida por uma larga vantagem: 240 votos contra 83. Ele assumirá o cargo em 1º de janeiro, sucedendo a Joaquim Alves Heleno. "A maior preocupação é com o time profissional, mas também temos que pensar na parte social. Temos de encontrar um jeito de atrair novos sócios, criar coisas novas para a molecada, criar um departamento feminino. Modernizar o que for possível para mostrar que a Portuguesa não é um clube apenas para a colônia. É um clube aberto para japoneses, árabes...", argumenta Manuel da Lupa. O planejamento para 2005 ainda não começou. Somente com a decisão do novo presidente é que a parceira Ability iniciará os planos para o ano que vem. "Não conheço o dono da Ability e já pedi uma reunião para decidir o que será feito. Enquanto outros clubes já estão treinando, a Portuguesa não tem sequer um time, um treinador. Gosto de muitos nomes, mas a decisão será tomada em conjunto." As contratações, no entanto, ainda dependem de um balanço da dívida do clube. O valor não oficial seria superior a R$ 250 milhões - a Portuguesa é o segundo maior devedor do INSS, só atrás do Flamengo. Mesmo assim, Da Lupa sonha alto. "Eu penso grande. Nossa pretensão não é apenas participar do Campeonato Paulista. Eu não descarto a possibilidade de um endividamento maior para montar um time melhor", afirma. O novo presidente não esconde que o maior sonho é colocar a Portuguesa novamente na Primeira Divisão. "Vou tentar não repetir os mesmos erros. Já passei por tudo na Portuguesa e tenho condições de tirá-la dessa situação."