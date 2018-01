Da Silva, do Fla, é internado na UTI O jogador Da Silva, do Flamengo, foi internado neste domingo logo após o jogo em que seu time perdeu de 2 a 1 para o Volta Redonda. O jogador foi submetido a uma punção na pleura, procedimento para retirada de ar do tórax. Da Silva caiu em campo já nos acréscimos do segundo tempo, depois de um choque com o jogador adversário Túlio. Logo após a partida, o meio-campista rubro-negro foi levado a um hospital em Volta Redonda, onde os médicos diagnosticaram a ocorrência de pneumotórax espontâneo - entrada de ar entre o pulmão e o tórax, que impede o pulmão de se expandir e dificulta a respiração. Ainda neste domingo, Da Silva foi transferido em uma UTI móvel para o Hospital Copa D?Or, em Copacabana, no Rio, onde passaria a primeira noite na UTI e depois seria transferido para um quarto comum. Segundo a Assessoria de Imprensa do Flamengo, o tratamento padrão para este tipo de problema prevê um prazo mínimo de cinco dias de internação. O Flamengo vai fazer um protesto formal à Federação de Futebol do Rio contra o árbitro Vagner Tardelli, que, segundo o clube, demorou a permitir a entrada de um médico em campo. O clube afirma que a "postura auto-suficiente" de Tardelli poderia agravar a situação do jogador. O Flamengo já perdia o jogo no momento em que Da Silva passou mal e caiu no chão. Segundo os médicos que o atenderam, o problema não foi causado necessariamente pelo choque com Túlio. No Rio, o jogador passará por nova drenagem no pulmão e ficará os próximos dias sob observação médica.